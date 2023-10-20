В Красноярске выбрали подрядчика для ремонта трамвайных путей за 816 млн рублей

Департамент муниципального заказа администрации Красноярска определил подрядчика на ремонт трамвайных путей на проспекте им. газеты «Красноярский рабочий». В материалах госзакупок указывается, что победителем торгов стала красноярская компания ООО «ПромСтрой». Стоимость контракта составила 816,4 млн руб. Уточняется, что организация стала единственным участником аукциона.

Подрядчику помимо ремонта трамвайных путей также необходимо будет смонтировать остановку. Срок гарантии качества по оборудованию трамвайных путей - 7 лет. Срок сдачи работ - до 15 июля 2024 года.

В октябре 2023-го московское ООО «Лидер» направило жалобу, в которой оспаривало итоги торгов по этому контракту. Заявитель тогда указал, что организатор, якобы неправомерно установил дополнительные требования к участникам закупки сразу по ряду позиций.

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Александр Киселев