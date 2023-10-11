В Красноярске приостановили торги по ремонту трамвайных путей за 816 млн рублей
Московское ООО «Лидер» подало жалобу на итоги торгов по ремонту трамвайных путей на проспекте Красноярский рабочий стоимостью 816,4 млн руб. Заявитель указал, что организатор торгов - департамент муниципального заказа администрации Красноярска, якобы неправомерно установил дополнительные требования к участникам закупки сразу по ряду позиций. Рассмотрение жалобы состоится 16 октября.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
В настоящее время торги приостановлены. При этом победитель был выбран 10 октября, однако на сайте госзакупок название компании - победителя не указано. Заявка была размещена 24 сентября.
В рамках контракта подрядчику помимо ремонта трамвайных путей также необходимо установить остановку. Срок гарантии качества по оборудованию трамвайных путей - 7 лет. Ремонтные работы пройдут на участке от площади Предмостная до здания № 106 по проспекту им. газеты Красноярский рабочий. Срок сдачи - до 15 июля 2024 года.