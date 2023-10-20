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Вячеслав Рябцев покинул пост главы комитета по правопорядку Ленобласти

Вячеслав Рябцев освобожден от должности главы комитета по правопорядку и безопасности Ленобласти. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Рябцев стал главой ведомства 20 октября 2020 года. Ранее он занимал пост первого зампредседателя комитета и начальника департамента безопасности региона.

Вячеслав Рябцев служил в органах КГБ СССР – ФСБ России. В 2003-2016 годах занимал должности начальника службы и замначальника УФСКН по Петербургу и Ленобласти. Имеет звание генерал-майора полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший руководитель Госстройнадзора по Ленинградской области Николай Циганов назначен министром строительства и ЖКХ в Донецкой Народной Республике.

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