Reuters: страховщики авиакомпаний Израиля и Ливана отказались покрывать военные риски

Компании-страховщики, покрывающие риски авиаперевозок во время войны, уведомили некоторые израильские и ливанские авиакомпании об отмене страхового покрытия. Об этом Reuters сообщили три источника на отраслевом рынке. По данным агентства, часть таких уведомлений уже вступили в силу.

Reuters не называет компании, о которых идет речь. При этом агентство напоминает, что ранее страховщики израильских компаний El Al Airlines, Israir и Arkia заявляли, что могут отменить страховые соглашения из-за войны между Израилем и боевиками палестинской группировки «Хамас».

На прошлой неделе финансовый комитет израильского парламента одобрил план предоставления государственной гарантии в размере $6 млрд израильским авиакомпаниям для покрытия страховки от военных рисков. По словам специалиста по страхованию в Hive Underwriters Брюса Кармана, чьи слова приводит Reuters, решение страховых компаний связано с нежеланием покрывать военные риски без дополнительного вознаграждения.

С 7 октября крупнейшие авиакомпании Европы сократили либо полностью прекратили свои рейсы в Израиль. Тогда CNN сообщал, что, по данным FlightAware, отменено 14% рейсов, направлявшихся в Тель-Авив из других стран.

Подробнее о развитии палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ» «Газа близко, Газа далеко».