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Коммерсантъ FM
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Boeing 737 экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в новосибирском Толмачево с одним работающим двигателем. Об этом сообщила транспортная прокуратура. Никто не пострадал.

На борту самолета были 165 пассажиров. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку законодательства о безопасности полетов. Как сообщает «РИА Новости», пассажиров уже отправили в Томск резервным бортом (в 10:22 местного времени, или 06:22 мск).

Анастасия Ларина

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