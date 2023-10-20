Суд взыскал с «Альфастроя» 24,2 млн рублей по иску минстроя Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил иск министерства строительства и инфраструктуры региона к ООО «Альфастрой» о взыскании неотработанного аванса по контракту, пеней и процентов за пользование денежными средствами. Требования ведомства удовлетворены в размере 24,2 млн руб. Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

Претензии минстроя были связаны с заключенным с «Альфастроем» в 2019 году контрактом стоимостью 441 млн руб. на реконструкцию гостиницы в Челябинском городском бору, так называемых «обкомовских дач». Согласно судебному документу, компания выполнила работы на 153 млн руб., которые были оплачены. Однако исполнить контракт в установленный срок «Альфастрой» не успел, в 2021 году заказчик расторг его в одностороннем порядке и потребовал с подрядчика выданный аванс и неустойку. Компания подала встречный иск и потребовала с минстроя 82 млн руб. за неоплаченные работы.

Суд удовлетворил требования сторон частично и взыскал с министерства строительства Челябинской области 53,5 млн руб., с «Альфастроя» — 78 млн руб. руб. С учетом зачета компанию обязали вернуть ведомству 24,2 млн руб.

С июня этого года в ООО «Альфастрой» введена процедура банкротства — наблюдение. В его реестр кредиторов включены требования инспекции ФНС России по Центральному району Челябинска на 825,6 млн руб., агрокомплекса «Чурилово» на 58,8 млн руб. и предпринимателя Виктора Сухачева на 3,7 млн руб. Владелец и руководитель компании Олег Иванов является обвиняемым по нескольким уголовным делам, в том числе об уклонении от уплаты налогов.

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