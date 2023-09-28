Суд включил в реестр требований «Альфастроя» 825 млн рублей долга по налогам

Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным требование Инспекции Федеральной налоговой службы России по Центральному району Челябинска о включении долга в размере 825,6 млн руб. в реестр кредиторов ООО «Альфастрой» подследственного депутата гордумы Олега Иванова. Информация о принято решении опубликована в картотеке арбитражных делю.

Заявление ИФНС в рамках дела о банкротстве строительной компании рассматривалось с апреля 2022 года. В конце июня этого года арбитражный суд ввел наблюдение в «Альфастрое» по заявлению предпринимателя Виктора Сухачева, которому застройщик задолжал 3,7 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», владелец 100% уставного капитала должника и гендиректор Олег Иванов является обвиняемым по нескольким уголовным делам, в том числе о преднамеренном банкротстве своей бывшей компании – ООО «Строительное управление „Альфастрой“» (Элиста) и уклонении от уплаты налогов на сумму 516 млн руб., которые задолжало ООО «Алтфастрой».

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