Мэр Тамбова уволил главу МУП, отвечавшего за водоснабжение двух поселков
Глава Тамбова Максим Косенков освободил от занимаемой должности директора муниципального предприятия «Цнинский хозяйственный центр» Сергея Шаронина. Об этом мэр города рассказал в своем Telegram-канале.
МУП обеспечивает водоснабжение и водоотведение в вошедших в состав Тамбова Строителе и Бокине. Отношение Сергея Шаронина Максим Косенков оценил на «двойку»: «Я не мог до него дозвониться, мой первый заместитель не мог, руководитель территориального управления. При том, порыв был в полях уже два дня — давление снижалось, уровень воды в накопителях сокращался, а он никого не ставил в известность».
По словам мэра, авария могла привести к отключению водоснабжения большого количества жителей двух населенных пунктов.
«Парень он неплохой, но будет безработным», — резюмировал Максим Косенков.
На этой неделе власти Тамбова также решили расторгнуть концессию на модернизацию объектов теплоснабжения Строителя.
Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Из "Компьюлинка" уходит тепло».