Следствие намерено отправить под стражу журналистку Алсу Курмашеву

Следственное управление СКР по Татарстану, ведущее дело журналистки «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признано иностранным агентом) Алсу Курмашевой, просит отправить ее под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об этом сообщили в Советском райсуде Казани, куда уже поступили материалы для избрания ей меры пресечения. Заседание назначено сегодня на 13:00.

Гражданку России и США Алсу Курмашеву задержали в Казани 18 октября в качестве подозреваемой по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ.

Речь идет о «неисполнении установленной законодательством РФ обязанности» иностранных агентов регистрироваться в соответствующем реестре, если ведется «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ» и эти данные могут быть использованы иностранцами «против безопасности РФ».

Как писал «Ъ-Казань», по данной статье Алсу Курмашевой грозит до пяти лет лишения свободы. С момента задержания она находится в изоляторе временного содержания.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"