Глава Республики Тыва подписал указ о создании дня пропаганды трезвости
В Республике Тыва по указу главы региона Владислава Ховалыга учрежден День пропаганды трезвости. Датой назначено 22 марта.
С целью противодействия незаконному обороту спиртосодержащей продукции и снижения уровня алкоголизации населения властями региона разработан комплекс мер. Они предусмотрены на 2021–2025 годы. Например, в августе правительство Тувы утвердило положение о конкурсе «Трезвое село». Победителю обещано денежное вознаграждение. Максимальная премия, которая будет направляться в соответствующие муниципальные бюджеты, составит 1 млн руб.
Также в республике прорабатывается вопрос создания специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.