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Коммерсантъ FM
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Оператор магазинов Maag планирует локализовать производство коллекций в России

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал в интервью «РИА Новости», что компания «Новая мода», управляющая брендом Maag, ведет переговоры со швейными фабриками о локализации в стране производства коллекций. По его словам, компания «всего за несколько недель» открыла на месте бывших брендов испанской компании Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.) 242 торговые сети брендов Maag, Dub, Ecru, Vilet.

«Все 242 магазина этих марок на данный момент работают в России. Открытие новых магазинов подняло трафик торговых центров, где они расположены»,— сказал господин Евтухов.

АО «Новая мода» ранее носила название «Зара СНГ». В марте 2023 года подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила сделку по продаже испанским ретейлером одежды Inditex Group 100% компании «Новая мода». В апреле компания Daher Group, владеющая бизнесом Inditex в России, сообщила о намерении открыть магазины под собственными брендами — Zara стала работать под новым названием Maag, Bershka переименовалась в Ecru, а Pull & Bear — в DUB.

Подробнее о ситуации на рынке ритейла — в материале «Ъ ФМ» «Рынок собирает марки».

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