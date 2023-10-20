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Коммерсантъ FM
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В Минспорте рассказали о плане восстановления «Донбасс-Арены»

Министерство спорта начнет прорабатывать вопрос восстановления «Донбасс-Арены» в Донецке с 2024 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«В связи с тем, что есть определенные условия, начинать строительство одного из крупнейших футбольных инфраструктурных проектов ("Донбасс-Арены") на сегодняшний день было бы неправильно. Скорее всего, эту тему будем прорабатывать с 2024 года»,— сказал замминистра в кулуарах форума «Россия — спортивная держава» в Перми.

Замминистра также заверил, что донецкий «Шахтер» «займет полноправное место среди достойных команд России».

Стадион «Донбасс — Арена», построенный в 2009 году при поддержке донецкого бизнесмена Рината Ахметова, рассчитан на 52 тыс. зрителей. Получил значительные повреждения в 2014 году во время вооруженного конфликта.

Футбольный клуб «Шахтер», имеющий статус одного из грандов восточноевропейского футбола, базировался в Донецке до 2014 года. В мае 2014 года команда переехала в Харьков, после февраля 2022 года — во Львов. В ДНР создали свой клуб «Шахтер».

Вчера, 19 октября, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил о создании футбольной лиги «Содружество», которая объединила десять клубов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Проведение чемпионата запланировано на март 2024 года.

Анастасия Ларина

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