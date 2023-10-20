Проезд по набережной Фонтанки у Аничкова моста ограничат до конца ноября

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила об очередных дорожных ограничениях. Они вводятся в четырех районах города начиная с выходных.

В частности, в Кронштадтском районе в связи с производством работ по реконструкции тепловой сети на период с 21 по 22 октября будет закрыто движение транспорта на перекрестке Посадской и Андреевской улиц в городе Кронштадте. По этой же причине до 9 сентября 2024 года для автомобилистов полностью перекрыт участок Посадской улицы — от улицы Восстания до улицы Велещинского, без перекрестков.

В Невском районе с 21 октября по 22 ноября из-за ремонта дорожного покрытия ограничения будут действовать при проезде по проспекту Обуховской Обороны — от Смоляной улицы до Общественного переулка, включая перекрестки.

В Петроградском районе работы по врезке в газопровод и восстановлению благоустройства потеснят водителей на улице Графтио — от Каменноостровского проспекта до тупика.

В свою очередь, в Центральном районе с 21 октября по 30 ноября из-за ремонта набережной ограничивается движение по Фонтанке в районе Аничкова моста.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в связи с производством работ по восстановлению дорожного покрытия на севере КАД для автомобилистов с 25 по 31 октября окажется перекрыт съезд с Парашютной улицы.

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