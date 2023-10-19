Съезд на КАД с Парашютной улицы перекроют на неделю

В связи с производством работ по восстановлению дорожного покрытия на севере КАД в Санкт-Петербурге для автомобилистов окажется временно перекрыт съезд с Парашютной улицы. Ограничения будут действовать на период с 25 по 31 октября, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В ведомстве уточнили, что объезд будет возможен через ближайшие развязки КАД и по улично-дорожной сети Петербурга.

На время проведения дорожных работ на КАД установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.

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