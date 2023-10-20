«РСК-групп» обновит сталинскую высотку в центре Воронежа за 101,4 млн рублей

Победителем торгов на капремонт многоквартирного дома и объекта культурного наследия на улице Кольцовская, 82 в Воронеже стало местное ООО «РСК-групп». Контракты она получила благодаря наименьшей предложенной цене следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая начальная цена составляла 109,4 млн руб. За право ремонта правого крыла региональный Фонд капремонта был готов заплатить 69,5 млн, левого — 39,9 млн. Все работы должны быть завершены к концу ноября 2024 года.

На торги по праву крылу заявились «РСК-групп» и ООО «Фирма "Вис"». Первая компания предложила 64,7 млн, вторая — 65 млн. На контракт по левому крыло помимо этих участников также претендовало ООО «Степс». «РСК-групп» оценила свои услуги в 36,7 млн, «Вис» — в 36,9 млн, «Степс» — в 37,7 млн.

По данным Rusprofile, ООО «РСК-групп» зарегистрировано в Воронежской области в декабре 2018 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 143,6 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн. Директор и владелец — Роман Гончаров. До этого компания получила три госконтракта на 66,9 млн руб. Все они были заключены в 2022 году.

Дом состоит из трех пятиэтажных корпусов, объединяет который десятиэтажная башня с четырехэтажной надстройкой и шпилем. Он был построен в 1950-х годах в стиле сталинского ампира.

О новой жилой застройке рядом с этой высоткой читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Выбор" растет на хлебе».

Александр Прытков

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