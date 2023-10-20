Из-за пожара на Космонавтов проводили эвакуацию, есть пострадавший

После квартирного пожара в Московском районе Санкт-Петербурга спасателям пришлось проводить эвакуацию.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о возгорании по адресу: проспект Космонавтов, д.38, к. 2 поступила на пульт дежурного в 07:35 пятницы, 20 октября.

В отдельной двухкомнатной квартире, в комнате 12 кв. метров происходило горение обстановки на площади 1 кв. метр.

Пожар ликвидировали спустя немногим более получаса силами 10 спасателей и двух единиц техники.

Из опасной зоны эвакуирован один человек. Пострадавшего отправили в больницу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в результате пожара на Замшиной улице один человек погиб и один пострадал.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте