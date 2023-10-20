В результате квартирного пожара на Замшиной улице погиб человек

Смертельный пожар произошел накануне, 19 октября, в Калининском районе Санкт-Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Замшина улица, д.13 поступила на пульт дежурного около четырех часов дня.

Как сообщили в региональном ведомстве спасателей, в отдельной двухкомнатной квартире, в комнате 15 кв. метров по всей площади происходило горение обстановки.

Пожар потушили спустя около часа силами 12 спасателей и трех единиц техники.

В результате ЧП один человек погиб и еще один был госпитализирован.

Подробности происшествия пока не уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что при пожаре на Репищевой улице в Петербурге с отравлением угарным газом в больницу попала пожилая женщина.

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