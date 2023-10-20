С бывшего высокопоставленного свердловского силовика взыскали сумму взяток

Суд взыскал с бывшего начальника Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по Свердловской области Олега Грехова и его заместителя Артема Письменного суммы полученных взяток. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, в июне 2021 года бывшие высокопоставленные силовики были признаны виновными в получение взятки группой лиц (п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, Олег Грехов и Артем Письменный получили взятку в размере 300 тыс. руб., а также господину Грехову была передана еще одна взятка в 100 тыс. руб. По итогу первый был приговорен к штрафу в 5 млн руб., а второй — в размере 2 млн руб. Однако полученные ими взятки изъяты не были.

Прокуратура обратилась с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать с осужденных суммы полученных взяток в доход РФ. В суде экс-силовики заявили о пропуске срока исковой давности, поскольку деньги были получены в 2012 и 2017 годах. Однако суд, сославшись, что факту получения взятки был установлен только в 2021 году, удовлетворил требования прокуратуры.

Экс-силовики попытались обжаловать это решение в Свердловском областном суде. Однако судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для изменения судебного акта.

Напомним, Олег Грехов был задержан осенью 2018 года сотрудниками свердловского управления ФСБ. На тот момент он занимал пост начальника отдела МВД по Первоуральску. Тогда сообщалось, что задержание связано с уголовным делом о прослушивании разговоров Евгения Ройзмана (иностранный агент, занимал пост мэра Екатеринбурга в 2013-2018 годы). До 2015 года Олег Грехов курировал секретное подразделение ГУ МВД по Свердловской области — службу БСТМ (занимается сбором информации с помощью технических средств, в том числе и прослушкой телефонов), с 2015 года — переведен в Первоуральск.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте