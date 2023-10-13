В Петербурге задержали предполагаемых организаторов схемы нелегальной миграции

Полиция Санкт-Петербурга прикрыла крупный канал нелегальной постановки на учет иностранцев, сообщили в пресс-службе главка.

Для разбирательства в следственные органы было доставлено десять человек. В качестве обвиняемых привлекли двоих человек: 24-летнего гражданина РФ и 30-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. Оба были задержаны.

Как выяснили оперативники, сообщники действовали от имени «подставных» предпринимателей, зарегистрированных по трем адресам в Центральном районе города.

Члены группы подыскивали иностранцев, подлежащих постановке на миграционный учет по месту пребывания, получали от них паспорта и миграционные карты, после чего вносили в бланки уведомлений о прибытии заведомо ложные сведения об их фактическом пребывании по трем указанным адресам.

После документы уходили в миграционную службу, где мигрантов ставили на учет. За свои услуги фигуранты получали по 6 тыс. рублей с каждого.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что задержанных мигрантов на складе Ozon в Петербурге заменят осужденные, отправленные на принудительные работы.

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