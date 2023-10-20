Большинство предпринимателей в Петербурге выбрали бы российскую франшизу

Большинство предпринимателей в Санкт-Петербурге (66%) на сегодняшний день выбрали бы для открытия франшизу российского бренда. Еще 39% заявили, что поддерживают покупку иностранных брендов российскими бизнесменами. Такие данные показало исследование, проведенное аналитическом центром бренда Sokolov и бизнес-клуба «Атланты».

При этом больше половины бизнесменов в городе (51%) в принципе знают о возможности открытия бизнеса через франшизу, а 7% опрошенных уже успешно ведут свой бизнес на этой основе.

Чаще всего респондентов интересуют франшизы ресторанов, кафе (29%) и магазинов одежды (27%). Еще 15% выбирают ювелирные магазины. Самыми интересными предприниматели считают франшизы Forward, Zarina, «Спортмастер», Sokolov, FixPrice — открыть бизнес на базе этих брендов хотели бы 22% опрошенных, а из медицинской категории — «Инвитро» (19%).

В то же время почти треть (30%) респондентов считает важным для открытия бизнеса наличие мер поддержки со стороны государства или льгот для импортозамещения. Четверть опрошенных согласились бы открыть франшизу для поддержания отечественных товаров или услуг.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Санкт-Петербург вошел в тройку городов-лидеров по условиям для работы на фрилансе.

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