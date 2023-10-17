Петербург признали одним из наиболее подходящих городов для фриланса

Санкт-Петербург вошел в тройку городов-лидеров по условиям для работы на фрилансе. Жители России назвали его подходящим для такого формата труда, сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Компании опросили 3,1 тыс. человек из разных регионов страны. Лидером стала Москва, столицу признали подходящей для фриланса 47% опрошенных. Петербург расположился на второй строчке, его назвали 34% человек. Замыкает тройку лидеров Сочи с показателем 21%.

Россияне также называли Екатеринбург (15%), Казань (14%), Краснодар (14%), Калининград (13%), Владивосток (11%), Нижний Новгород (11%) и Новосибирск (9%). Прежде всего респонденты отмечали важность хорошего интернета для работы на фрилансе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 40% жителей Петербурга готовы пожертвовать зарплатными ожиданиями ради получения предложения от работодателя.

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