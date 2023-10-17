Пожилая женщина пострадала при пожаре на Репищевой улице

Квартирный пожар в Приморском районе обернулся травмами для пожилой петербурженки.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о возгорании по адресу: Репищева улица, д. 11/9 поступила на пульт дежурного накануне, 16 октября, в 22:26. В трехкомнатной квартире на кухне площадью 9 кв. метров горела обстановка на площади 1 кв. метр.

Пожар ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

При этом в результате ЧП пострадал один человек, который был направлен в лечебное учреждение.

По данным 78.ru, пострадавшая — 65-летняя женщина, которую госпитализировал в состоянии средней тяжести с отравлением CO2. Причиной возгорания стал бытовой кулер.

Ранее «Ъ-СПб» писал о погибшем при пожаре в Курортном районе Петербурга.

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