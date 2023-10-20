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В Ульяновской области похищены бюджетные средства на ремонт культурного центра

Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) с ремонтом учреждения культуры в Ульяновской области. Санкции уголовной статьи предусматривают до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура.

Преступление выявил контрольный орган во время проверки закона о закупках. Надзорное ведомство установило, что в мае 2021 года ООО «ИСМАгруп» заключило с чиновниками контракт на ремонт танцевального зала МБУ «Культурно-досуговый комплекс» в Новоспасском. Однако работы были проведены не полностью.

Подрядчик представил заказчику акты приемки с недостоверными сведениями. В итоге были похищены свыше 100 тыс. руб.

Ранее в Димитровграде было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму свыше 1,4 млн руб. Преступление квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Силовики считают, что были похищены деньги на капремонт онкоцентра.

Георгий Портнов

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