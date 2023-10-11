В Димитровграде пропали 1,4 млн рублей на капремонт онкоцентра

Возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных на сумму свыше 1,4 млн руб. в Димитровграде. Преступление квалифицировано по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкции уголовной статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Силовики выяснили, что в июле текущего года ООО «Торгово-транспортная строительная компания "Вектор"» из Приморского края заключило с чиновниками государственный контракт на капитальный ремонт зданий федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России. Компания получила аванс на сумму свыше 1,4 млн руб. и не исполнила свои обязательства.

Установлено, что представители компании избегают контакта с заказчиком. Сама организация по месту регистрации не находится. В настоящее время она включена в Реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее в Ульяновской области были переданы в суд уголовные дела о хищении у страховых компаний более 11 млн руб. По версии следствия, для этого обвиняемые организовывали и оформляли фиктивные ДТП, а затем получали страховые выплаты.

Георгий Портнов