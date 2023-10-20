В Самарской области грузовик врезался в фургон и легковое авто и скрылся

Полиция ищет свидетелей ДТП, произошедшего в Самарской области в субботу, 14 октября. Авария случилась в 19:40 (MSK+1) на 950 км трассs М5 «Урал». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

«Водитель, управляя автомобилем (предположительно, большегруз), стал участником ДТП, в котором механические повреждения получили автомобили "ГАЗель" и LADA Granta, после чего, не остановившись, уехал с места происшествия»,— говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате аварии нет. Ведется розыск большегруза и его водителя.

Полиция просит очевидцев ДТП и всем, у кого есть информация о нем, водителе или машине с характерными повреждениями, сообщить об этом по телефону: 8(8482) 283696 или 102 (с мобильного). Также можно обратиться в отделение в Тольятти на ул. Советская, 15.

Ранее в Самарской области столкнулись автомобили Daewoo и «ГАЗель». В результате происшествия один человек погиб и трое пострадали.

Георгий Портнов