В Самарской области столкнулись Daewoo и «ГАЗель», один погиб и трое пострадали

Смертельное ДТП с двумя авто произошло в Самарской области во вторник утром. Происшествие случилось в 11:00 (MSK+1) на 5 км автодороги «Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, водитель автомобиля «ГАЗель» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Daewoo Nexia. В результате аварии погиб водитель легковой машины 1958 года рождения.

Также двое пассажиров этого автомобиля и один пассажир «ГАЗели» обратились за помощью к медикам. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Ранее в Самарской области произошло ДТП с иномаркой и отечественным авто. Пострадали три человека.

Георгий Портнов