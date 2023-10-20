Генпрокуратура: около 700 фактов взяточничества выявили в январе—сентябре на Дальнем Востоке

В первые девять месяцев 2023 года в регионах Дальнего Востока зафиксировано почти 700 фактов получения, дачи взятки, посредничества во взяточничестве, сообщило управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу. Ежегодно этот показатель в макрорегионе составляет порядка 1 тыс.

«Большинство (фактов.— "Ъ") приходится на Приморский (190) и Хабаровский (114) края, республики Якутия (118) и Бурятия (77), Забайкальский край (62)»,— говорится в пресс-релизе.

В Амурской (42 случаев взяточничества), Магаданской (37) и Еврейской автономной (30) областях число зарегистрированных случаев взяток названо «сравнительно одинаковым». А в Сахалинской области (11), Камчатском крае (9) и Чукотском АО (3) — незначительным.

Уточняется, что в рамках расследования уголовных дел наложен арест на принадлежащее коррупционерам имущество общей стоимостью более 140 млн руб.

Эрнест Филипповский, Хабаровск