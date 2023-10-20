«Яблоко» просит исключить «милитаризм» из проекта Татарстана о патриотизме

Глава отделения «Яблока» в Татарстане Руслан Зинатуллин предложил исключить из законопроекта о патриотическом воспитании в республике положение о необходимости «совершенствования подготовки граждан к службе в рядах Вооруженных сил РФ».

«Наша партия выступала и выступает за контрактную армию. Мне кажется это излишним»,— заявил господин Зинатуллин на заседании Госсовета, куда его пригласили для обсуждения проекта.

Лидер республиканского отделения «Яблока» предостерег, что порой «за патриотизм выдают милитаристские практики», а это «невротизирует детей». Он добавил, что «обучение насилию и его нормализация увеличивает насилие в обществе».

Кроме того, господин Зинатуллин считает, что патриотическое воспитание расходится с реальностью, например, когда за борьбу за честные выборы или за выражение позиции, не совпадающей с властью, человека объявляют иностранным агентом. Также ему показалось «смешным», что в проекте говорится о привитии «чувства гордости за государственные символы». «Чувство гордости должно быть за страну, а не за символы»,— сказал он. При этом Руслан Зинатуллин в целом высказался за законопроект.

По этой теме также выступили представители других партий, у которых нет фракций, в парламенте. Например, Марсель Габдрахманов из ЛДПР жаловался, что в недружественных странах «везде ЛГБТ», а в России «воевать некому». О необходимости выделить дополнительное финансирование на патриотическое воспитание заявил Марат Бухараев из Партии роста.

Законопроект был поддержан депутатами Госсовета единогласно. Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин сказал, что документ доработают к следующему заседанию, чтобы рассмотреть его во втором чтении.

Как сообщал «Ъ-Казань», законопроект «О патриотическом воспитании граждан в Республике Татарстан» был разработан группой депутатов от пяти партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, Партия роста) по поручению спикера Фарида Мухаметшина. А ранее усилить работу в борьбе с «деструктивным влиянием Запада на молодежь» парламенту поручил глава республики Рустам Минниханов. Законопроект определяет государственную политику региона «в сфере патриотического воспитания граждан». Согласно документу в Татарстане создадут специальный координационный совет, который будет контролировать работу чиновников в этом направлении.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"