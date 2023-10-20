Для спасения Богдана Гауна не хватает 775 504 руб.

Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Богдана в результате обширного некроза (омертвения) тонкого и толстого кишечника и после удаления значительной их части сформировался синдром короткой кишки в ультракоротком варианте. Из-за этого организм ребенка не усваивает энтеральное (через рот) питание, а значит, не получает ценные питательные вещества, необходимые для нормального роста и развития. Мы наладили малышу систему парентерального (внутривенного) питания. По жизненным показаниям Богдану требуются специальные смеси для внутривенного введения, лекарственные препараты и расходные материалы. Только так ребенок сможет расти и развиваться».

Стоимость внутривенного питания, лекарств и расходных материалов на полгода 1 796 504 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 775 504 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Богдана Гауна, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Богдана — Елены Ивановны Гаун. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).