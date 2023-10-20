Роскошь ужасная



Вышел сериал «Падение дома Ашеров», снятый по рассказу Эдгара Аллана По. «Коммерсантъ Стиль» выясняет подробности.



Мини-сериал стриминг-платформы Netflix начал транслироваться 12 октября — это новая работа режиссера Майка Флэнагана, известного по похожим по тематике сериалам «Призраки дома на холме» и «Призраки поместья Блай». Формат понятен всем, кто знаком с оригинальным произведением или наслышан о специфике вселенной рассказов Эдгара Аллана По: это готическая, полная ужасов драма. Коротко про фабулу: Родерик Ашер (его играет канадский актер Брюс Гринвуд), патриарх большой и богатой семьи, которая заработала бОльшую часть своего состояния на торговле фармацевтическими препаратами-опиатами, вспоминает свою жизнь. Его дети, а их пятеро от разных жен, неожиданно умирают — на этом в том числе строится вся история. Ощущение неизбежности чего-то ужасного делает просмотр захватывающим, но нет смысла слишком привязываться к персонажам, поскольку (сюрприз) всем уготована страшная судьба. В какой-то степени «Падение дома Ашеров» можно сравнить с сериалом «Наследники»: та же большая семья, деньги, влияние, но морок и порочность, разложение и проклятие, все постепенно приходит в упадок, и возникает вопрос: почему это происходит?

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От сериала логично ждешь погружения в XIX век, но действие происходит в наши дни. Как и другие адаптации Майка Флэнагана, «Падение дома Ашеров» лишь частично основано на исходном материале. Сам рассказ фокусируется на близнецах Родерике и Мэдлин, борющихся с болезнью, но в сериал введены и новые персонажи — дети из других рассказов По, из «Зрелищ» и «Маски красной смерти». Карл Ламбли играет К. Огюста Дюпена, детектива-любителя, который появляется в нескольких рассказах По, в том числе «Убийства на улице Морг» и «Похищенное письмо», а Кэти Паркер играет главную роль в поэме «Аннабель Ли». Актерский состав в «Падении» собрали абсолютно звездный: помимо перечисленных актеров в нем снялись Марк Хэмилл, Карла Гуджино, Мэри Макдоннелл и Генри Томас.

В одном из интервью Флэнаган отмечал, что «Падение» — самая близкая из снятых им работ к итальянскому поджанру ужасов джалло, который обычно включает в себя эротику, насилие и психологический террор. Очевидно, что во время просмотра всех восьми серий этого сериала всех зрителей ждет жуткое, ужасное, роскошное готическое удовольствие.

Ирина Кириенко