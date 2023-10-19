Заварухин о поражении «Амуру»: «Удачу мы сегодня не заслужили»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин поделился мнением, что его команда не была достойна по своей игре удачного исхода в матче с «Амуром». Встреча закончилась вторым подряд домашним поражением в сезоне 1:3 (1:1; 0:2; 0:0).

«Было хорошее начало с нашей стороны, поменяли удачно большинство и забили гол. Но второй эпизод 5 на 4 был с ошибкой и привел к пропущенной нами шайбе. Игра на большинстве должна иметь больше собранности и концентрации, чтобы не допускать такие ошибки. Где-то даже имели много бросков, но удачу мы сегодня не заслужили»,— подчеркнул он на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер «Автомобилиста» объяснил нововведение в составе, которое в одном звене объединило двух самых результативных нападающих команды Стефана Да Косту (4 шайбы и 9 голевых передач) и Брукса Мэйсека (9 и 6) в тройке с Анатолием Голышевым. «Хотели сделать мощное звено, чтобы появились голы 5 на 5. Они неплохо взаимодействовали до травмы Стефана Да Косты и позволили развязать руки игрокам, поэтому считаю правильной эту перестановку»,— пояснил господин Заварухин.

Николай Заварухин выразил надежду, что нападающий Кертис Волк может выйти на лед в домашнем матче с «Сибирью» 22 октября, в гостевой встрече с которой он и получил травму две недели назад.

Сыгравший первый матч после травмы защитник екатеринбуржцев Джесси Блэкер рассказал о прекрасном самочувствии и тяжести возвращения в ритм игры после долгого отсутствия.

Игрок прокомментировал и ситуацию с третьим голом «Амура», когда шайба попала в створ ворот, пролетев между ног самого защитника и вратаря «Автомобилиста». «Ужасный эпизод, но такое иногда случается, что шайба летит в таком направлении и еще отскакивает. Неприятный гол для нашего вратаря Евгения Аликина, но он много сделал сэйвов и спасал команду, поэтому мы не можем ничего говорить об его игре, лишь сослаться на неудачное стечение обстоятельств»,— сказал он.

Главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов заявил: «Хорошая игра от обеих команд с четкой нашей игрой на результат и голами в меньшинстве, большинстве и равных составах, что позволило нам добиться того, чего мы хотели».

По статистике «Автомобилист» превзошел «Амур» по броскам в створ (34 на 16), вбрасываниям (33 на 22) и силовым приемам (14 на 13). Также екатеринбуржцы заработали в два раза меньше штрафов (4 на 8). Команда из Хабаровска чаще успешнее блокировала броски (21 на 5).

Александр Стародумов

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