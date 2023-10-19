ХК «Автомобилист» проиграл «Амуру» второй матч подряд

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил «Амуру» из Хабаровска в восточной конференции КХЛ со счетом 1:3 (1:1; 0:2; 0:0). Матч проходил в Екатеринбурге на КРК «Уралец».

В первую пятиминутку ХК «Амур» совершил пару опасных атак, но уже к середине первого периода хозяева стали действовать активнее. В конце ХК «Автомобилист» взял под контроль игру, воспользовался штрафом Егора Коршкова из «Амура» за удар клюшкой и забросил шайбу с пятака (отличился Стефан Да Коста).

За пять секунд до конца первой двадцатиминутки игрок ХК «Амур» Кирилл Капустин сравнял счет на контратаке. Уральская команда пропустила уже третий гол в большинстве 5 на 4 за последние два матча. Первые две шайбы залетели в игре с «Металлургом» 17 октября.

Второй период начался с давления хозяев. В конце игры 5 на 4 «Амур» забросил вторую шайбу за авторством Владислава Барулина. Через четыре минуты хабаровский ХК забил третий гол. Остальной период прошел в попытках хозяев отыграться, но даже большинство им не помогло.

В третьем периоде «Автомобилист» пытался отыграться, будучи в поиске моментов для гола, но оборона гостей не позволяла расслабиться. С трибун в сторону хозяев доносились крики: «Позорники!». Вторая половина периода стартовала с меньшинства «Автомобилиста», сразу после его окончания на штрафную скамейку отправили игрока ХК «Амур». Оба клуба не реализовали свое преимущество, шайбы не были забиты.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 22 октября в Екатеринбурге против «Сибири» из Новосибирска.

Александр Стародумов

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