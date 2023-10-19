Минприроды избавилось от инспектора

В Ульяновской области региональное минприроды решило избавиться от общественных инспекторов, которые никак за прошедший год себя не проявили. Вместе с ними министерство отказало в продлении удостоверения общественного инспектора и Дмитрию Тарасову — единственному, кто проявлял активное участие в защите экологии, в частности — ООПТ «Винновская роща», при этом неоднократно критиковал и действия самого министерства. По заявлениям инспектора природоохранная прокуратура подтвердила незаконность вырубки деревьев в ООПТ и передала материалы в следственные органы. Чиновники министерства комментировать ситуацию отказались, на запрос «Ъ» не ответили. Источники, близкие к ведомству, признавая, что остальные инспекторы вообще ничего не делали, отмечают, что комиссии министерства не нравится «односторонняя активность ­инспектора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Тарасов Фото: Дмитрий Тарасов

Как стало известно «Ъ», министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области не продлило срок действия удостоверения общественного инспектора Дмитрию Тарасову, тем самым лишая его статуса представителя общественного контроля в сфере экологии. Об этом в понедельник «Ъ» сказал сам господин Тарасов, сообщивший, что получил от ведомства соответствующее уведомление. В уведомлении отмечается, что комиссией министерства рассмотрен отчет инспектора о результатах его деятельности, и «принято решение об отказе в продлении срока действия удостоверения в связи с отсутствием в отчете информации о содействии инспектором в реализации госпрограмм по охране объектов животного мира, а также о его участии в работе по экологическому просвещению населения».

Дмитрий Тарасов — единственный из общественных инспекторов регионального минприроды, кто проявлял в этом году активность. Он известен в Ульяновске и регионе как защитник ООПТ регионального значения «Винновская роща». Ранее, в 2020 году, еще не являясь общественным инспектором, он поднимал вопросы незаконности строительства на территории ООПТ биатлонной базы (в конечном итоге власти от проекта отказались), а затем стал сообщать о нарушениях, допускаемых подрядной организацией при исполнении госконтракта на 256 млн руб. по ликвидации накопленного вреда от скопления нефтепродуктов в ООПТ «Винновская роща» (в рамках нацпроекта «Экология»). При этом, сообщая о нарушениях, общественный инспектор критиковал и непосредственно региональное минприроды за отсутствие реакции и должного контроля. Среди основных нарушений, выявленных инспектором, были такие, как несоблюдение требований проекта по порядку выполнения работ и использованию техники, вырубка деревьев, что вообще запрещено проектом. Многие из выявленных Дмитрием Тарасовым нарушений были затем подтверждены проверками природоохранной прокуратуры. Одно из последних — заявление инспектора о незаконной вырубке подрядчиком 229 деревьев в «Винновской роще» под видом «ландшафтной рубки». Природоохранная прокуратура после обращений Дмитрия Тарасова подтвердила грубое нарушение и направила представление о необходимости устранения нарушений закона мэру Ульяновска Александру Болдакину, но мэрия так и не отозвала порубочный билет, в итоге в августе все 229 деревьев были вырублены. В ответ на запрос «Ъ» в начале октября Ульяновская межрегиональная природоохранная прокуратура ответила, что материалы по незаконной вырубке деревьев направлены в СУ СКР и УМВД по Ульяновской области для принятия процессуального решения по сообщению о преступлении (ст. 144–145 УПК РФ). На этой неделе в УМВД подтвердили, что уже приступили к проверке по материалам прокуратуры. В СУ СКР также ответили, что материалы получены и проверка будет начата.

Всего, по данным минприроды, в 2023 году числилось около 100 общественных инспекторов.

«Я, похоже, был единственным кто что–то делал и предоставил годовой отчет инспектора, как положено по закону. Наверно, потому и изымают удостоверения, чтобы вдруг кто-то еще не очнулся и не начал вдруг выполнять свои функции. Придравшись к моему отчету (похоже, единственному в истории института общественных инспекторов), удостоверение ожидаемо не продлили»,— сказал «Ъ» Дмитрий Тарасов. После этого, по его мнению, «ситуация по „Винновской роще“ будет продавливаться чиновниками без особого общественного резонанса».

Получить комментарии минприроды не удалось. Министр Гульнара Рахматулина по своим телефонам была недоступна, в пресс-службе ведомства ответили, что комментариев чиновников по телефону «не будет». На отправленный в понедельник запрос «Ъ» минприроды не ответило, пообещав дать ответ только в следующий понедельник.

Между тем источник «Ъ», близкий к руководству ведомства, заметил, что министерство «намерено избавляться от балласта, потому что вся эта сотня инспекторов ничего не делала», «и всех сейчас уведомляют, что лишают их статуса общественного инспектора». По словам собеседника, теперь министерство намерено набирать общественных инспекторов из активистов ТОСов и госуниверситета. Источник также подтвердил, что «Тарасов, наверное, единственный, кто в этом году проявил активность», «но министерству не нравилось, что его активность была односторонней и касалась только „Винновской рощи“», к тому же комиссия считает, что он нарушил требования приказа Минприроды РФ о требованиях к отчету».

Действительно, в приказе Минприроды РФ, которым утвержден порядок организации деятельности общественных инспекторов, оговаривается, что удостоверение действует один год, и общественный инспектор должен направить заявление о продлении, предоставив отчет о проделанной работе, в том числе по реализации госпрограмм по охране объектов животного мира и по экологическому просвещению. Но, согласно статье 68 Федерального закона по охране окружающей среды, эти пункты являются правом, а не обязанностью общественного инспектора.

Эколог и юрист, экс-руководитель управления Росприроднадзора по Ульяновской области Александр Каплин сказал, что решение комиссии «вызывает вопросы и недоумение». По его словам, «мало кому может понравиться, когда инспектор критикует действия министерства, которое ему выдало удостоверение», «но, по сути, общественный инспектор должен быть независим, на то и общественный контроль». «Да, юридически расплывчатые формулировки позволяют отказать в продлении по формальным признакам, но на самом деле надо дорожить тем, что инспектор проявляет активную позицию, и даже вообще без всякого отчета помочь ему продолжить работу. Я, когда руководил управлением, наоборот, старался сохранить всех общественных инспекторов, рано или поздно их информация может оказаться полезной»,— сказал эксперт. С его мнением согласен и глава профильного комитета заксобрания Вячеслав Ковель. «Не понимаю, зачем они это сделали. Конечно, общественники создают много проблем, но чем их больше, тем, в конечном итоге, лучше»,— сказал господин Ковель, пообещав обсудить вопрос с ­министром.

Сергей Титов, Ульяновск