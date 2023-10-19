В Екатеринбурге открыли семь спортивных площадок за 79 млн рублей

В 2023 году в Екатеринбурге создали семь новых спортивных площадок, потратив более 79 млн руб. из городского и областного бюджета. Как сообщили на сайте администрации города, проекты территорий разрабатывались с учетом предложений жителей и запросов спортивных клубов по месту жительства.

Площадки с искусственным травяным покрытием для мини-футбола создали в Кировском районе на ул. Советской, 22/2 и в Верх-Исетском районе на ул. Белореченской, 34/1.

Многофункциональный хоккейный корт появился в Чкаловском районе на ул. Патриотов, 10; в Октябрьском районе на ул. Мичурина, 206; в Ленинском районе на ул. Дениса Уральского, 4; в Железнодорожном районе на ул. Пехотинцев, 12.

В Орджоникидзевском районе на ул. Стачек, 19А создана универсальная спортивная площадка с искусственным резиновым покрытием для баскетбола, стритбола и волейбола.

Напомним, в Лесном открыли парк с амфитеатром, созданный за 150 млн руб. на месте пустыря. На территории парка высадили более 10 тыс. деревьев и кустарников, разбили цветники. Пространство разделено на две зоны: для тихого отдыха с ландшафтным садом и для занятий спорта с площадками для мини-футбола, баскетбола, уличных тренировок с теневым навесом и качелями. Протяженность пешеходных дорожек в парке около 4 тыс. метров.

Ева Коршунова

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