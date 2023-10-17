В Лесном на месте пустыря открыли парк с амфитеатром за 150 млн рублей

В Лесном открыли парк с амфитеатром, созданный за 150 млн руб. на месте пустыря. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, в парке обустроили первый в городе амфитеатр с горкой и площадку для дрессировки собак.

На территории парка высадили более 10 тыс. деревьев и кустарников, разбили цветники. Пространство разделено на две зоны: для тихого отдыха с ландшафтным садом и для занятий спорта с площадками для мини-футбола, баскетбола, уличных тренировок с теневым навесом и качелями. Протяженность пешеходных дорожек в парке около 4 тыс. метров.

Парк обустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется с 2017 года. С 2017 до конца 2022 года в Свердловской области было благоустроено 1919 территорий, завершены работы на 13 объектах. Сумма благоустройства составила 11,3 млрд руб. В 2023 году ведется благоустройство 59 объектов в регионе.

Напомним, в Невьянске благоустроили набережную «Калейдоскоп времен» за 250 млн рублей. На обновленной территории планируют проводить обзорные экскурсии, исторические квесты, выставки декоративно прикладного творчества невьянских мастеров и спортивные мероприятия. Зимой на набережной откроется каток и будет установлена новогодняя ель. Набережную так же благоустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ева Коршунова

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