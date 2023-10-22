Динамика цен на вторичное жилье на крупнейших региональных рынках России

Средняя стоимость предложения (тыс. руб./кв. м) Динамика (%) Локация Октябрь 2022 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 За месяц За год Москва 307,4 313,2 314,8 0,50% 2,40% Санкт-Петербург 204,9 205,8 207,5 0,80% 1,30% Казань 143,3 155,9 160,5 3,00% 12,00% Нижний Новгород 116,9 128,8 131,9 2,40% 12,80% Краснодар 117,3 125,1 129,5 3,50% 10,40% Ростов-на-Дону 105 119,3 123 3,10% 17,10% Новосибирск 111,7 118,7 119,9 1,00% 7,30% Екатеринбург 106,3 117,2 119,2 1,70% 12,10% Самара 101,6 114,5 116,5 1,70% 14,70% Уфа 103,5 111,6 114,3 2,40% 10,40% Красноярск 99,3 111,9 113,4 1,30% 14,20% Омск 86,8 99,9 102,1 2,20% 17,60% Пермь 84,9 95,8 97,8 2,10% 15,20% Воронеж 87 93,3 94,5 1,30% 8,60% Волгоград 81,2 92,3 94,2 2,10% 16,00% Челябинск 67,6 85,9 89,4 4,10% 32,20% Московская область 158,5 160,2 161,2 0,60% 1,70% Ленинградская область 133,5 126,6 126,2 -0,30% -5,50%