Динамика цен на вторичное жилье на крупнейших региональных рынках России

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|Средняя стоимость предложения (тыс. руб./кв. м)
|Динамика (%)
|Локация
|Октябрь 2022
|Сентябрь 2023
|Октябрь 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|307,4
|313,2
|314,8
|0,50%
|2,40%
|Санкт-Петербург
|204,9
|205,8
|207,5
|0,80%
|1,30%
|Казань
|143,3
|155,9
|160,5
|3,00%
|12,00%
|Нижний Новгород
|116,9
|128,8
|131,9
|2,40%
|12,80%
|Краснодар
|117,3
|125,1
|129,5
|3,50%
|10,40%
|Ростов-на-Дону
|105
|119,3
|123
|3,10%
|17,10%
|Новосибирск
|111,7
|118,7
|119,9
|1,00%
|7,30%
|Екатеринбург
|106,3
|117,2
|119,2
|1,70%
|12,10%
|Самара
|101,6
|114,5
|116,5
|1,70%
|14,70%
|Уфа
|103,5
|111,6
|114,3
|2,40%
|10,40%
|Красноярск
|99,3
|111,9
|113,4
|1,30%
|14,20%
|Омск
|86,8
|99,9
|102,1
|2,20%
|17,60%
|Пермь
|84,9
|95,8
|97,8
|2,10%
|15,20%
|Воронеж
|87
|93,3
|94,5
|1,30%
|8,60%
|Волгоград
|81,2
|92,3
|94,2
|2,10%
|16,00%
|Челябинск
|67,6
|85,9
|89,4
|4,10%
|32,20%
|Московская область
|158,5
|160,2
|161,2
|0,60%
|1,70%
|Ленинградская область
|133,5
|126,6
|126,2
|-0,30%
|-5,50%