В Лабинске водитель иномарки насмерть сбил пенсионерку

В Лабинске произошло ДТП, в результате которого пожилая женщина пострадала и скончалась в больнице. Об этом сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края.

Авария произошла 19 октября по улице Турчанинова. 30-летний водитель автомобиля Skoda Rapid наехал на 73-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась в медучреждении.

ФКУ «Черноморье» выявило самые частые причины ДТП на дорогах Краснодарского края и Адыгеи в 2023 году. По наблюдению организации, их провоцируют также пешеходы, переходящие дороги вне специально оборудованных местах.

Татьяна Ручкина

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