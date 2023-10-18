Дорожники назвали частые причины аварий на трассах Кубани и Адыгеи

ФКУ «Черноморье» выявило самые частые причины ДТП на дорогах Краснодарского края и Адыгеи в 2023 году. Самой распространенной из них является превышение скорости, сообщили в пресс-службе управления.

На федеральной трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский больше всего ДТП происходит из-за превышения установленной скорости движения. Также причинами аварий становятся выезд на встречную полосу и неправильный выбор дистанции.

На трассе А-147 столкновения происходят чаще всего из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения на кривых с выездом на встречную полосу. Особенно часто это происходит при дожде и снеге. На дороге водители также нарушают правила проезда пешеходного перехода и не соблюдают очередность проезда на перекрестках. Однако виновниками ДТП становятся и пешеходы, переходящие дороги вне специально оборудованных местах.

На дублере Курортного проспекта в Сочи часто превышается установленная скорость при въезде в тоннель, когда меняется коэффициент сцепления колеса с покрытием автодороги, и при движении в тоннеле с влажным покрытием. Также водители неправильно выбирают дистанцию.

На магистрали Р-217 «Кавказ» причины происшествий зависят от количества полос на конкретном участке. На участках с двумя полосами движения ДТП происходят из-за выезда на встречную полосу, в основном в темное время суток или сумерки. На участках с тремя полосами нарушаются правила перестроения при опережении, превышается установленная скорость с выездом на встречную полосу или со съездом с дороги с наездом на деревья. На участках с четырьмя полосами из-за превышения скорости происходят наезды на дерево или опрокидывания.

На трассе А-290 Новороссийск — Керчь причинами ДТП становятся выезд на полосу встречного движения в запрещенных местах, неправильный выбор дистанции, превышение установленной скорости и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Татьяна Ручкина

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