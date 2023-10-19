По законам судебного времени

“Ъ” ознакомился с исследованием «Технологий доверия» (TeDo, ранее PwC) об изменениях в работе юридических департаментов российских компаний с весны 2022 года. В большинстве организаций штат юристов («инхаусов») не уменьшился, а объем задач и расходы значительно выросли. Чаще всего юрдепартамент компании состоит из 14 человек, а его бюджет, по расчетам “Ъ”, составляет около 40 млн руб. в год, пятая часть из которых уходит на внешних консультантов. Параллельно внедряются системы автоматизации, заменяющие живого юриста в типовых ситуациях. По мнению консультантов, цифровизация этой работы неизбежна, что может привести к «некоторому сокращению» числа штатных сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными исследования «Бенчмаркинг юридической функции», которое провели «Технологии доверия» (TeDo). Опрос среди юрдепартаментов российских компаний из различных секторов экономики проводился в период с марта по июнь 2023 года. Подавляющее большинство опрошенных (82%) входит в организацию внутри холдинга, а 63% из всех — относятся к материнским компаниям. Более подробную информацию о респондентах в этом году в TeDo не раскрывают.

Самыми актуальными направлениями работы «инхаусов» оказались оптимизация юридических процессов, а также автоматизация и цифровизация. На третьем месте — «удержание ключевых юристов». На этом фоне большинство опрошенных фирм отметили сохранение (56%) и рост штата юридических команд (40%) с весны 2022 года. Лишь 4% сокращали число сотрудников. Средняя численность юристов в департаменте составила 58 человек, медианная — 14 человек.

Это объясняется, в частности, существенным увеличением объемов работы — об этом говорят 87% «инхаусов». Важнейшие юридические вызовы за прошедший год, по их словам, были связаны с санкциями (80%), изменением цепочек расчетов и поставок (73%), внешнеторговыми ограничениями, валютным контролем и контрсанкционными ограничениями (67%). Чуть меньше половины опрошенных (42%) выделили среди ключевых задач защиту персональных данных, отраслевое регулирование со стороны госорганов и импортозамещение. Около трети (31%) корпоративных юристов отнесли к главным вызовам «политическую конъюнктуру».

Старший партнер КА Pen & Paper Антон Именнов считает, что последнее связано «с геополитической ситуацией, в которой оказался весь мир после февраля 2022 года».

«Существенно изменилось и продолжает хаотично меняться как российское законодательство, так и международное, и эти изменения носят реактивный характер, как реакция на действия политических акторов»,— подчеркивает юрист. По его словам, «очевидно, что это плохо влияет на бизнес, поскольку основным драйвером его развития является стабильность».

За прошедший период 80% юрдепартаментов не сокращали расходы. Оставшиеся 20% экономили чаще всего на привлечении внешних консультантов (в 89% случаев) и командировках (78%).

Бюджет юротделов в основном шел на оплату труда штатных сотрудников, снизившись в этой части на 5 процентных пунктов год к году (до 75,2%).

При этом существенно выросли затраты на внешних юристов в денежном выражении, практически не изменившись в доле (21,8% против 17,8%). Так, средние расходы на консультантов выросли на 83% — с 14,4 млн до 26,27 млн руб., а медианное значение и вовсе увеличилось на 125% — с 3,55 млн до 8 млн руб. Чаще всего внешних юристов привлекали для работы в области международного права (51%), интеллектуальной собственности (46%), M&A (44%) и участия в коммерческих спорах (37%).

В то же время управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай говорит, что «инхаусы» сейчас «очень торгуются», нанимая внешних юристов: «Если бы они наняли такое количество консультантов пять лет назад, то потратили бы вдвое больше». К тому же, поскольку в рублях расходы выросли, а в доле почти не изменились, это говорит о том, что общий бюджет на юристов тоже увеличился, замечает господин Тай. Данные о бюджете в исследовании не приводятся, но по имеющимся показателям “Ъ” рассчитал примерную сумму средств, выделяемых корпоративным юристам в компаниях—участниках исследования. Так, в среднем бюджет юрдепартамента составляет около 120,5 млн руб., а в большинстве компаний он приближается к 40 млн руб.

Самих «инхаусов» помимо зарплат мотивируют премиями (в 67% случаев годовые, в 33% проектные) и оплатой обучения (58%). Партнер налоговой практики МЭФ Legal Александр Ерасов подтверждает, что материальная мотивация сотрудников наиболее распространена, но не всегда является самой эффективной, например, для многих юристов «важны комфортная атмосфера, налаженные бизнес-процессы и возможность получить опыт в компаниях—лидерах отрасли». Возможность удаленной или гибридной работы предоставляют 67%. Но лишь 11% позволяют юристам работать из-за границы.

В исследовании также отмечается, что значительная часть юридических команд существенно увеличила расходы на автоматизацию и цифровизацию. Доля тех, кто вкладывает в эти инструменты от 10 млн руб. и выше, выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом — с 12% до 32%. Впрочем, большинство опрошенных (64%) по-прежнему закладывают на эти функции до 5 млн руб.

Инвестировать «инхаусы» предпочитают в системы электронного документооборота (64% опрошенных), конструкторы договоров и системы их согласования (56%). Также около трети вкладываются в системы управления задачами (в том числе «единое окно»), а также системы учета времени юристов, расчета нагрузки и нормирования.

Автоматизация документооборота и внедрение шаблонов документов, в частности, привели к тому, что в 70% компаний-респондентов «инхаусы» не всегда участвуют в согласовании договоров. Из них в 88% юристы не проверяют типовые договоры, а в 59% — сделки с ценой ниже определенного финансового порога, который у каждой компании свой.

«С подачи "Сбера" все компании грезят о том, чтобы юристов заменили компьютеры, боты и программисты»,— отмечает Юлий Тай. Он признает, что эта тенденция будет набирать обороты, но «все юридические функции так не заменят, хотя количество сотрудников уменьшится». Господин Именнов указывает, что автоматизация «оптимизирует временные затраты по наиболее распространенным и типовым вопросам, которых по-прежнему много». Также, по его словам, это «открывает дополнительные возможности для роста, поскольку у юристов высвобождается время для развития компетенций по более сложным вопросам».

Анна Занина, Екатерина Волкова