«Яркий образец архитектуры модерна, не характерного для Ижевска»

Дачу фабриканта-оружейника Петрова на берегу пруда в столице Удмуртии признали объектом культурного наследия и планируют реставрировать, сообщили в профильном ведомстве. На первам этапе намерены провести противоаварийные работы. Историки и архитекторы отмечают, что объект имеет высокую ценность не только на региональном, но и на российском уровне. Кроме того, здание является редким примером деревянной дореволюционной дачной архитектуры. По мнению экспертов, при восстановлении объекта, в нем могут разместиться музей, отель, ресторан или другой туристический объект. Однако для этого необходимы крупные вложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба агентства по охране культурного наследия Удмуртии Фото: пресс-служба агентства по охране культурного наследия Удмуртии

17 октября Дачу фабриканта-оружейника И.Ф. Петрова признали объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения и включили в Единый государственный реестр ОКН народов России. Информация об этом появилась на сайте агентства по госохране культурного наследия республики. Здание располагается на берегу Ижевского пруда в поселке Воложка. Руководитель агентства Ирина Савина рассказала «Ъ-Удмуртия», что на объекте проводились научно-исследовательские работы и историко-культурная экспертиза, по результатам которых выявлено, что здание является единственным из сохранившихся на берегу городского пруда образцом деревянной дачной архитектуры начала ХХ века.

«В настоящее время здание поставлено на кадастровый учет. Согласно федеральному законодательству, собственник объекта обязан привести его в надлежащее техническое состояние. По информации, полученной от представителя балансодержателя здания, планируется реставрация ОКН. На первом этапе намерены провести противоаварийные работы. К работам с ОКН должны привлекаться только лицензированные подрядчики»,— прокомментировала госпожа Савина.

Она добавила, что с собственником здания агентство поддерживает связь. Однако комментировать, кому принадлежит объект, не стала.

В августе представители агентства уже говорили о необходимости срочных противоаварийных работах на Даче Петрова. Тогда несколько деревянных опор упали из-за трухлявости, в результате чего полуротонда накренилась.

Директор «Архитектурно-строительного бюро Степанюк Н.Е.» Нина Степанюк подчеркнула, что Дача Петрова представляет для Удмуртии большую ценность. «Мы в Удмуртии совершенно неправильно подходим к оценке наших ценностей. У нас в республике есть свои ценности, которые составляют историю, нашу память, и их надо сохранять. Дача Петрова даже на российском уровне очень хорошего качества с исторической точки зрения, это редкое явление для нашего региона. Она выполнена в стиле финских дач»,— рассказала госпожа Степанюк.

При этом здание находится в запущеном состоянии, отмечает Нина Степанюк. По ее мнению, необходимо проводить капитальный ремонт. Реставраторы уже ездили на объект и сейчас составляют смету, но предварительно сказать, сколько потребуется средств, невозможно, добавила госпожа Степанюк. «Это уникальный объект с архитектурой из дерева и деревянными конструкциями. Если серьезно потратиться на противопожарные системы и хорошо вложиться в реконструкцию, в будущем здание можно использовать в качестве отеля, ресторана, турбазы или для других туристических целей»,— поделилась мнением Нина Степанюк.

Историк, организатор и экскурсовод культурно-исторического клуба «Антей» Максим Блинов также подчеркнул, что Дача Петрова — редкий пример деревянной дореволюционной дачной архитектуры в условиях заводской набережной, «яркий образец архитектуры модерна, не характерного для Ижевска». Летняя дача построена в 1913 году.

«В годы Гражданской войны Петров с семьей покинул Ижевск. В 1920-е годы здание использовалось под общественные нужды, в нем размещался красный уголок для местных рабочих-лесорубов, ресторан для отдыхающих на Воложке. Затем здание служило как дом отдыха для рабочих. После Великой Отечественной на территории разместился пионерлагерь для детей медработников. Вокруг возвели корпуса, различные постройки и спортивные площадки. В 1993 году лагерь передали Заводу ячеистого бетона и вскоре продали за бесценок нынешнему собственнику»,— рассказал Максим Блинов.

Он добавил, что с тех пор здание ветшает и разрушается, а краеведы, общественники и блогеры в течение многих лет пытались привлечь внимание к сохранению уникального памятника.

Краевед и историк, кандидат культурологии Игорь Кобзев добавил, что в городах Удмуртии очень много дач, которые принадлежали как дворянам и купцам, так и крупным торговцам, однако И.Ф. Петров изначально был сельским обывателем ижевского завода, обычным рабочим, у которого не было купеческого звания. «Уже позднее он стал крупным производителем оружия, единственным в Ижевске в дореволюционное время. У его семьи был не только завод, но и пороховой склад и лавка»,— добавил историк.

По его словам, ранее были планы разобрать здание и перевезти в другое место. «Например, в Сарапуле в свое время все дачи с берегов Камы перевезли и собрали в одном месте в лесной зоне. Это неплохой вариант. Потому что средств, чтобы содержать исторические памятники в надлежащем состоянии, у государства нет, а частники тоже не станут вкладываться, поскольку у ОКН много ограничений, что можно и нельзя делать»,— считает господин Кобзев.

Татьяна Колегова

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