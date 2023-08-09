Накренившаяся полуротонда дачи Петрова в Ижевске нуждается в противоаварийных работах

Дача оружейника Ивана Петрова в столице Удмуртии нуждается в срочных противоаварийных работах, сообщает пресс-служба агентства по охране культурного наследия региона. К таким выводам пришли специалисты ведомства.

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В частности, несколько деревянных опор упали из-за трухлявости, в результате чего полуротонда накренилась. «Сами они упали или кто-то подсобил — это второй вопрос»,— сказано в сообщении.

По законодательству проводить противоаварийные работы обязан собственник здания, однако объект на кадастровом учете не состоит. В результате этого право собственности ни за кем не зарегистрировано. Однако есть организация, которая учитывает пионерский лагерь на своем балансе.

Поскольку в настоящее время действует мораторий на проведение проверок, в том числе в области охраны объектов культурного наследия, специалисты агентства обратятся для решения данного вопроса в прокуратуру Удмуртии. Планируется также инициировать вопрос постановки памятника на кадастровый учет и определения собственника здания.