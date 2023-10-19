Поставщика тепла под Воронежем уличили в незаконном отключении горячей воды

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области возбудило дело по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции в отношении новоусманского поставщика тепловой энергии ООО «Теплодом». Об этом сообщили в ведомстве. Компанию заподозрили в незаконном отключении горячей воды в многоквартирных домах на улицах Ростовской и Полевой в селе Новая Усмань Новоусманского района с 26 июня по 13 июля. Отключение было связано с задолженностью по коммунальным платежам у 133 жильцов.

«Однако действующее законодательство устанавливает, что ограничение подачи ресурса должникам никак не должно сказываться на бесперебойном обеспечении добросовестных потребителей. Таким образом, действия ООО "Теплодом" имеют признаки нарушения закона "О защите конкуренции", поскольку привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей»,— заключили в антимонопольном ведомстве.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Теплодом» было зарегистрировано в Новой Усмани в 2018 году для производства пара и горячей воды. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Евгений Бреев. Выручка компании в 2022 году выросла на 36%: с 11,4 до 16 млн руб., чистая прибыль — на 33%: с 148 до 197 тыс. руб.. Директор — Елена Корелина. Госпожа Корелина также владеет новоусманским поставщиком тепла «Экотехлайн», которым руководит господин Бреев. А господин Бреев к тому же выступает исполнительным директором зарегистрированного в Воронеже ООО «Жилкомэнерго», которое занимается сбором и обработкой сточных вод. Бенефициаром компании указана Ирина Бреева.

Ранее в Воронеже структура «Газпрома» попала под антимонопольное дело за прекращение подачи газа котельной, снабжающей теплом одну из крупнейших больниц облцентра.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте