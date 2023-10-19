У воронежского «Факела» может появиться молодежная женская команда

Воронежский футбольный клуб «Факел» сообщил о создании молодежной женской команды на базе одноименной академии. Сейчас проходят отборы, на которые приглашаются девушки 2005-2008 годов рождения, прошедшие профессиональную спортивную подготовку. Главный тренер академии Вадим Эктов выразил уверенность, что к новому сезону команда будет сформирована.

Планируется, что с 2024 года спортсменки будут выступать в первенстве Женской молодежной футбольной лиги. «Как и у ребят, у девчонок будет футбольный лифт, который позволит им плавно переходить из Юношеской футбольной лиги в Молодежную лигу»,— сказал Вадим Эктов.

Ранее стало известно, что в октябре местное ООО «Стройгрупп» начнет капитальный ремонт спорткомплекса «Тенистый» в Воронеже за 106,4 млн руб. По завершении работ он станет футбольным интернатом «Факела», где академия будет готовить резерв для главной команды.

О реконструкции стадиона «Факел», который должен стать новой домашней ареной команды,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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