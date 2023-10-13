За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 34,5 млн рублей

Жители Черноземья отдали мошенникам 34,5 млн руб. за неделю со 2 по 8 октября, неделей ранее — 59 млн руб. Это следует из сообщений региональных управлений МВД. Больше всего аферисты заработали на воронежцах, при этом липчане не отдали им ни копейки.

Жители Воронежской области лишились 30,3 млн руб. Куряне отдали злоумышленникам 2,9 млн руб., белгородцы — 1 млн руб. Тамбовчане пополнили кошельки мошенников на 200 тыс. руб., орловчане — на 57 тыс. руб.

Самой популярной схемой аферистов останется «звонок из банка», при которой лжесотрудник финансовой организации или правоохранительных органов предупреждает о небезопасных операциях со счетом и предлагает защитить средства, переведя их на безопасный счет, оформив кредит или просто продиктовав данные карты. Второй по популярности на этой неделе была схема «ваш родственник попал в ДТП», с помощью которой злоумышленники традиционно обманывали пенсионеров. Также два человека перевели аферистам предоплату по договорам купли-продажи.

Самым необычным случаем можно выделить «подарок», который получил на день рождения житель Орловской области. В день праздника ему пришло сообщение от незнакомца с предложением поучаствовать в опросе и заработать 3 тыс. руб. Мужчина перешел по ссылке и ответил на все вопросы, в том числе о данных его банковской карты. После этого с его счета были списаны 57 тыс. руб.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии).

Алина Морозова

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