Экс-советница Дональда Трампа признала вину в попытке вмешаться в выборы в 2020 году

Бывший юрисконсульт Дональда Трампа Сидни Пауэлл признала вину в рамках дела о попытке вмешаться в проведение выборов в штате Джорджия, сообщает CNN. Кроме того, она согласилась дать показания против бывшего президента во время будущих судебных слушаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elijah Nouvelage/File Photo, Reuters Фото: Elijah Nouvelage/File Photo, Reuters

Сидни Пауэлл признала, что после выборов 2020 года она предприняла действия «с целью умышленного вмешательства в работу электронных маркеров для голосования и машин для подсчета голосов» и «с намерением получить и присвоить информацию, данные и программное обеспечение, являющиеся собственностью корпорации Dominion Voting Systems Corporation». Кроме того, она призналась, что наняла людей, чтобы те незаконно проникли в правительственную систему проведения голосования через компьютеры в одном из округов Джорджии.

Бывшая помощница Дональда Трампа, как и сам бывший президент, неоднократно заявляла, что выборы 2020 года были фальсифицированы. Она публично продвигала теорию о том, что машины для подсчета голосов от компании Smartmatic запрограммированы так, чтобы подтасовывать результаты выборов в США. Она отмечала, что основатели этой компании — венесуэльцы и Smartmatic создавалась чуть ли не при личном участии Уго Чавеса.

Госпожа Пауэлл согласилась на шесть лет испытательного срока, штраф в размере $6 тыс. и письмо с извинениями в адрес штата Джорджия. Она также будет обязана выплатить $2,7 тыс. в качестве компенсации за порчу машин для голосования.

Кирилл Сарханянц