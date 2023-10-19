Против челябинца, устроившего поножовщину в магазине, завели два дела

В Челябинске в отношении горожанина, порезавшего трех человек в магазине сети «Красное & белое», возбуждено два уголовных дела. Сотрудники полиции подозревают его в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), Следственного комитета – в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, вечером 18 октября местный житель поссорился с подругой. Затем он вооружился ножом и пришел к ней на работу, где напал на женщину и ее коллегу. Кроме того, удар ножом достался посетителю магазина. Пострадавших доставили в больницу и оказали квалифицированную медицинскую помощь, их здоровью ничего не угрожает.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», нападавшего в тот же вечер задержали сотрудники полиции. По данным ГУ МВД России по Челябинской области, 42-летний горожанин ранее был судим за разбой. Сейчас полиция квалифицировала действия горожанина как хулиганство. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявления обвинения.

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