Спрос на качественные офисы возрос в Петербурге за 9 месяцев на 33%

В Санкт-Петербурге с января по сентябрь 2023 года на 33% чаще занимали качественные офисы относительно уровня прошлого года, подсчитали в консалтинговой компании NF Group.

Прежде все этими помещениями интересовались IT-компании (55% площадей) и нефтегазовые структуры (20%), а также производственные компании (6%). При этом по сравнению с 2022 годом доля IT-компаний возросла по относительно нефтегазовой отрасли.

Аналитики установили, что здания класса B стали лидерами по спросу, почти 70% площадей, взятых в аренду. Помещения сдавались на фоне переездов для улучшения качества офиса или местоположения.

«Мы наблюдаем новую тенденцию на рынке, когда российские компании и полугосударственные структуры все чаще арендуют офисы, освободившиеся после ухода международных компаний. Эти компании выбирают офисы со смешанной планировкой, где есть и кабинеты, и открытые зоны»,— сообщила директор департамента офисной недвижимости NF Group в Петербурге Регина Волошенко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербурге и области за 9 месяцев текущего заняли складские помещения в аренду площадью 454 тыс. кв. метров.

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