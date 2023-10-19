Дело обвиняемого в хранении наркотиков экс-депутата направили в суд

Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении теперь уже бывшего депутата Госсовета республики Рустема Хасанова. Он обвиняется в незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ).

«Посредством сети Интернет обвиняемый приобрел у неустановленного лица наркотическое средство весом не менее 1,88 гр. и 17 сентября 2023 года достал из тайника, оборудованного в лесном массиве в районе улицы Беломорской города Казани, полиэтиленовый пакет с наркотиком»,— говорится в релизе СУ. По версии следствия, «увидев в последующем сотрудников полиции, мужчина выбросил пакет на дорогу, откуда он был изъят сотрудниками правоохранительных органов».

Следствие отмечает, что против господина Хасанова «собрана достаточная доказательственная база». «Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу»,— указали в СУ.

Напомним, Рустем Хасанов был депутатом Госсовета Татарстана с 2018 года, ни в какой партийной фракции не состоял. После возбуждения уголовного дела он написал в Госсовет республики заявление и попросил освободить его от полномочий депутата. Сегодня днем Госсовет Татарстана его желание удовлетворил.

Ранее господин Хасанов заявлял, что, когда его остановили полицейские, ничего запрещенного у него при себе не было. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «в истории парламентаризма Татарстана никогда не было столь вопиющих фактов».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"