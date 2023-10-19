Владимир Путин выразил уверенность в заполняемости «СКА Арены»

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поделился ожиданиям от работы «СКА Арены» после запуска.

Во время выступления российский лидер отметил, что стадион в Санкт-Петербурге лидирует по объему среди других объектов для организации хоккейных матчей с шайбой.

«Я уверен, что он будет заполняться, с учетом роста интереса к хоккею»,— заявил президент.

После завершения строительных работ «СКА Арена» будет превосходить по площади европейские стадионы. Вместимость объекта составляет 21,5 тыс. мест. Также в нем можно давать концерты, на которые могут прийти 23 тыс. человек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что первые тестовые хоккейные матчи проведут на арене в ноябре.

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