Тестовые хоккейные матчи пройдут на СКА-Арене в ноябре

Первые тестовые хоккейные матчи пройдут на СКА-Арене в Санкт-Петербурге, рассказал ТАСС гендиректор арены Дмитрий Сватковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Он добавил, что 8 сентября прошло техническое опробование льда. «В нем принял участие Илья Ковальчук — человек, который играл на многих аренах мира, ознакомился со спортивными технологиями. Считаю, что все прошло достаточно хорошо»,— рассказал господин Сватковский. По его словам, в ближайшее время объект будет сдан и в ноябре пройдут первые тестовые игры. Сначала арену будут заполнять зрителями на 30-40%, затем на 50%, чтобы проверить инженерные системы.

СКА-Арену начали строить в 2020 году на месте спортивно-концертного комплекса «Петербургский». В 2023 году она должна была принять чемпионат мира по хоккею, но Международная федерация хоккея в конце апреля 2022 года отказалась проводить турнир в России.

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